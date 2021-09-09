تشارك سبعة أفلام مدعومة من مؤسسة الدوحة للأفلام، عبر برنامجيّ المنح والتمويل المشترك، في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2021 الذي يُقام في الفترة من 9 - 18 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة في الدوحة ، أن هذه المشاركة تعزز الحضورَ المكثَّف لمؤسسة الدوحة للأفلام في كبرى المهرجانات السينمائية الدولية.

وشاركت المؤسسة خلال هذا الصيف في مهرجانات كان وفينيسيا ولوكارنو وسراييفو، لتؤكد بذلك دعمها المتواصل للأفلام العربية والدولية من خلال عرضها في أبرز الفعاليات في عالم السينما.

وأوضح البيان أن من بين الأفلام السبعة، تسجل ثلاثة أفلام ظهورها العالميّ الأولّ، حيث تُعرَض في فئة "اكتشافات" وفئة "الأفلام الوثائقية" وفئة "منصات". وتُشارك ثلاثة أفلام أخرى في فئة "السينما العالمية المعاصرة" المخصَّصة لصانعي الأفلام الصاعدين، فيما يُعرَض فيلم في فئة "العروض الخاصة".

وينافس فيلم "صالون هدى" (فلسطين، مصر، هولندا، قطر) للمخرج هاني أبو أسعد، الذي رُشٍح مرتان للفوز بأوسكار، في فئة "البلاد فورم".

ويُعرَض في فئة "العروض الخاصة" فيلم "ميموريا" (تايلاند، كولومبيا، المكسيك، فرنسا، ألمانيا، قطر) لخبير قمرة والمخرج الحائز على السعفة الذهبية أبيشاتبونج ويراسيتاكول.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، يُسجل الفيلم الوثائقي الطويل "سائق الشياطين" (فلسطين، فرنسا، لبنان، ألمانيا، قطر) لمحمد أبو غيث ودانيال كارسينتي ظهوره العالميّ الأولى. كما يسجل فيلم "وطيس الحرب" (تنزانيا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، قطر) لمخرجه التنزاني أميل شيفجي ظهوره العالمي الأول أيضاً من خلال مشاركته في فئة "اكتشافات".

ويشارك في فئة السينما العالمية المعاصرة المخصَّصة لصناع الأفلام الصاعدين من العالم والتي تركز على الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية، فيلم "كوستا برافا لبنان" (لبنان، فرنسا، أسبانيا، السويد، الدنمارك، النرويج، قطر) لمنية العقل.

كما يُعرَض في فئة السينما العالمية المعاصرة فيلم "سواء كان الطقس جيدًا" (الفلبين، فرنسا، سنغافورة، ألمانيا، أندونسيا، قطر) للمخرج كارلو فرانسيسكو مناتد.

وإلى جانب منية العقل وفرانسيسكو مانتد، يشارك في نفس الفئة المخرج خضر أحمد بفيلمه "حفَّار القبور" (الصومال، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، قطر).

يذكر أن المهرجان سيعتمد إلى جانب عروض السينما التقليدية السينما الرقمية وسينما الهواء الطلق لإتاحة الفرصة لمحبي الأفلام غير القادرين على السفر إلى كندا للاستمتاع بمشاهدة الأفلام.