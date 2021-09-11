روجت الفنانة المصرية لقاء الخميسي لمسلسها الجديد " "إجازة مفتوحة" ، المقرر عرضه على إحدي الفضائيات ، بنشر صور لأبطاله من كواليس تصويره .

وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ، "مسلسل إجازة مفتوحة دراما اجتماعية كوميدية يبدأ عرضه يوم السبت المقبل" .

وقالت لقاء الخميسي ، إن هذه النوعية من الأعمال تجذب الجمهور بشكل كبير، لافتة أنها تحمست لشخصيتها في المسلسل بمجرد قراءة السيناريو خاصة أن الدور له أبعاد درامية ويحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية.

وأكدت أن المسلسل يقدم الكوميديا بطريقة بسيطة بعيدا عن الاستخفاف ، مشيرة إلى أن المسلسل اجتماعي قائم على المشاكل التي تواجه أي أسرة مصرية وذلك من واقع المجتمع.

وأضافت أن المسلسل يتناول المشاكل الزوجية، وتربية الأبناء والصعوبات التي تواجه الآباء، وكذلك التعامل مع مشاكل الأشقاء، متمنية أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور .

ويسابق فريق المسلسل الزمن للانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة، بالتزامن مع بدء عرض الحلقات.

مسلسل "إجازة مفتوحة" هو من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي حول القضايا الزوجية والمشاكل والأزمات المختلفة.

يشارك في بطولة المسلسل شريف منير ، وسميحة أيوب، وكريم أبوزيد، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وهشام إسماعيل، وألفت عمر، وهدى مجدي، وصبا الرافعي، ومحمد العمروسي ، وأحمد زكريا، وتأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وكانت لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، وتارا عماد، ومصطفى درويش، وحمزة العيلي،تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.