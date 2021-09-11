طرحت المطربة المصرية شيماء الشايب، أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "مسا النور والهنا" بتوزيع جديد، على طريقة فيديو ليركس.

وتم طرح الأغنية عبر قناة "شيماء" الرسمية على يوتيوب، وصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت "شيماء" في تصريحات صحفية "أحب كل أغاني الفنانة القديرة وردة، وكذلك أنا عاشقة لكل ألحان الموسيقار بليغ حمدي لدرجة أن مشروع تخرجي في الجامعة كان فيلما وثائقيا عن حياته".

وأضافت " تربيت على الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبدالوهاب ونجاة وورة بسبب والدي اللواء شفيق الشايب، ومسا النور والهنا أغنية جميلة وخفيفة على القلب، وبرأيي إعادة التراث مهم جدًا لتعريف الأجيال الجديدة بأهم الأغاني التي تم تقديمها في تلك الحقبة الذمنية، مع تجديدها بتوزيع مختلف".

وتابعت:"شجعني المنتج ريتشارد الحاج على تقديمها بتوزيع جميل ومعاصر يتواكب مع الموسيقى التي يسمعها الأجيال الحالية، و المطرب مطلوب منه ان يكون له رصيد غنائي، لكن شرف كبير أن يغني لعمالقة الطرب، ولا يقلل ذلك من المطرب على الاطلاق، وانا سبب شهرتي غنائي لأم كلثوم لكني لم أكتفي بذلك، وقدمت سد خانة وتاني حب وغيرها من الأغاني الخاصة بي".

"مسا النور والهنا" هي إحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، تم إعادة توزيعها وتسجيلها وميكس وماستر لماهر صلاح.