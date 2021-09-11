أعلنت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد (30 مارس) الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي بداية من الأربعاء الماضي، طرحه في 50 دار عرض سينمائي، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الفيلم مؤخرا وخاصة مع بداية طرحه للعرض في عدد من دور العرض السينمائية.

(‎ 30مارس) من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندى موسى ومحمد شاهين، محمد علي رزق، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم، إنجي المقدم، ووليد فواز.

‎تدور أحداث قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما، حول بطل يعاني من مرض نفسي، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، ويخوض رحلة لإثبات براءته، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.