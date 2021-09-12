القاهرة - خلود أبوالمجد



لم تخف الفنانة درة سعادتها بنجاح شخصيتها «غالية» التي تجسدها في حكاية غالية الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الخاصة، وكتبت في حسابها على فيسبوك «ان الروح الإيجابية التي كانت متواجدة داخل لوكيشن التصوير بين أبطال وصناع العمل انعكست على الشاشة للجمهور»، الأمر الذي يعتبر سببا رئيسيا في ردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها حول العمل وحول الشخصية التي تقدمها. يذكر أن «غالية» من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإنتاج مها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وإخراج شيرين عادل.