دمشق ـ هدى العبود



أكد الفنان السوري دريد لحام لـ«الأنباء» أنه سيحضر مهرجان مهرجان الإسكندرية السينمائي في الدورة الـ37 والمقررة اقامته خلال الفترة من 25 الجاري حتى الاول من الشهر المقبل وذلك بعد ان تلقى دعوة لتكريمه من قبل إدارة المهرجان ومنحه وسام عروس البحر المتوسط تقديرا لدوره في تأسيس فن سوري عالج من خلاله قضايا محورية ومهمة عانى منها المواطن السوري خاصة والعربي عامة.



وقال لحام: نظرا لأهمية الأوضاع الصعبة التي مرت على أوطاننا عملنا على معالجتها من خلال الدراما والمسرح والسينما من هنا كان للفن العربي مكانة متميزة على المستوى العالمي والعربي، كما ان الأفلام السورية ترجمت الى عدة لغات نظرا لأهمية القضايا التي طرحت من خلال هذه الأعمال التي حركت المشاعر والوجدان، ومن أهم الأعمال سينمائيا «الحدود والتقرير وكفرون ودمشق وحلب» وفي مطلع الخريف المقبل سيطرح فيلم «الحكيم» للعرض من تأليف الإعلامية الكاتبة ديانا جبور والمخرج باسل الخطيب ويناقش الفيلم قضايا السورين في ظل الحرب الظالمة من خلال قصة واقعية شائقة تدور أحداثها حول طبيب قرر أن يعيش في قرية ريفية نائية بعيدة عن أي تواجد للحياة العصرية الحضارية، ويعمل لخدمة أهلها، ويعكس الحالة التي وصلت اليها سوريا بسبب الأزمة والحرب.



يذكر ان الفنان القدير دريد لحام عاش فترة طويلة في القاهرة وقدم أغلب أعماله في أم الدنيا مصر وله ذكريات لا تنسى من خلال عرض مسرحياته في دار الأوبرا المصرية ومن أهم المسرحيات التي قدمها مسرحية «أيام اللولو» وحضر العرض الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وبعدها صور فيلما سينمائيا «كما عرضت عدة مسرحيات له، منها مسرحية «كاسك يا وطن» التي تعتبر من الاعمال الخالدة في مسيرة الفنان القدير دريد لحام.