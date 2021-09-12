قال الفنان محمد الشرنوبي إنه يترقب طرح فيلمي (الجريمة) و(ناجي) في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفيلم الأول يعتبر التعاون الثاني له مع المخرج شريف عرفة بعد فيلم (الممر)، ويشارك كضيف شرف ضمن أحداث العمل الذي يشارك في بطولته كل من أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني.

وأضاف الفنان محمد الشرنوبي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه يراهن على نجاح فيلم (ناجي)، والذي تم الانتهاء من تصوير مشاهده مؤخرا، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، والذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم السينما، وهو الأمر الذي يضع على عاتقه مسئولية كبيرة وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب ويشارك في بطولته كل من هدى المفتي ومحمود البزاوي، ويعتبر أخر عمل فني شاركت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.