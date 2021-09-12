أعرب الفنان هاني رمزي عن بالغ سعادته لحصوله على جائزة "Dear Guest" عن مسرحيته الجديدة "أبو العربي".

وقال رمزي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - " شرف كبير حصولي على هذه الجائزة المهمة عن مسرحيتي أبوالعربي"، معربا عن شكره لكل الجمهور الذي شارك في التصويت.

وأشار إلى أن مسرحية "أبو العربي" ليس لها أي علاقة بالفيلم الذي قدمه عام 2005، موضحا أن المسرحية تدور في إطار كوميدي استعراضي.

يذكر أن مسرحية "أبوالعربي" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري ومحمد جمعة وأحمد فتحي وعمرو عبدالعزيز وآخرين، والعرض من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.