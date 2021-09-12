ينتهي المخرج المصري مروان حامد من تصوير فيلم "كيرة والجن" في أكتوبر المقبل ، لعرضه بدور العرض السينمائي في الموسم الشتوي المقبل.

ويقوم مخرج العمل خلال الفترة المقبلة بتصوير باقي المشاهد بأحد الدول الأوروبية لوضع اللمسات النهائية للتصوير، وبدء عمليات المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه.

ويرصد العمل حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، من خلال تناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ودور أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، ليتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

الفيلم بطولة أحمد عز ، كريم عبد العزيز، هند صبري ،سيد رجب ،أحمد مالك ،على قاسم ،هدى المفتى ،محمد عبد العظيم عارفة عبد الرسول وغيرهم.