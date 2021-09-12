منح مهرجان دوفيل للسينما الأميركية جائزته الكبرى لفيلم من بطولة نجم الهيب-هوب الأميركي فريدي غيبز، في ختام دورته السابعة والأربعين التي شهدت عودة قويّة لمشاهير هوليوود واكتظاظ الصالات مجدّدا بالمشاهدين.

و"داون ويذ ذي كينغ" الذي نال "الجائزة الكبرى" في المهرجان هو من إخراج الفرنسي دييغو أونغارو ويروي قصّة مغني راب شهير يكتشف صدفة أنه يهوى حياة الفلّاحين.

وسبق أن عُرض هذا الفيلم الطويل الذي صوّر في ماساتشوسيتس خلال مهرجان كان في تموز/يوليو.

وقال فريدي غيبز المولود في غاري وهي مدينة غارقة في البؤس بالقرب من شيكاغو والذي واجه مشاكل عدّة مع القضاء قبل أن يذيع اسمه، في تصريحات لوكالة فرانس برس خلال مهرجان كان "لم أرغب يوما في تأدية دور مغني راب في فيلم، لكن هذا العمل كان أكثر من مجرّد فيلم راب. وهو شكّل فرصة رائعة بالنسبة لي".

ويؤدّي الموسيقي في الفيلم دور ماني ميرك الذي يقيم صداقة مع فلّاح في الجوار (جو) يلقّنه أصول الاعتناء بالبقر. لكن الفنان يضطر لمواجهة الواقع، فمدير أعماله يلح عليه لتسجيل الأغاني ويطالب المحبّون بأخباره على شبكات التواصل الاجتماعي يوجّه إليه خصومه نقدا لاذعا. وبات هذا الشاب قويّ العزيمة على وشك الانهيار.

ويركّز الفيلم بحسّ فكاهي على البون القائم بين أوساط الراب البرّاقة وحياة الريف القاسية، مفكّكا بشراسة القوالب النمطية السائدة في مجال الهيب هوب، من النفوذ المستمدّ من الثروة والرجولية الطاغية والأفكار المجترّة في النصوص.

وسبق لدييغو أونغارو أن صوّر فيلما آخر بعنوان "بوب أند ذي تريز" في هذه المنطقة من ماساتشوسيتس حيث بات يقيم.

وقال المخرج "ما يزيدني تعجّبا من وجودي هنا هذا المساء هو أنني كنت أفكّر في التوقّف عن الإخراج قبل سنتين. وكنت أحاول مع المنتج إيجاد موارد مالية ومجموعة من الممثلين".