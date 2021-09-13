وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز رسالة مؤثرة لجمهورها في مصر والوطن العربي، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توثق فيه ما مرت به خلال تدهور حالتها الصحية، وقالت «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».



وأضافت ياسمين «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا ان سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله». وتابعت «كلمة شكرا قليلة اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة اني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».