استقر صناع مسلسل "المماليك" على خوض سباق موسم الدراما الشتوي المقبل، وذلك بعد الاطمئنان على الانتهاء من تصويره قبل انطلاق الموسم بوقت كبير.

المسلسل، الذي ينتمي لنوعية دراما الـ60 حلقة، يشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات بينهم بيومي فؤاد، محمد لطفي، رانيا يوسف، ودوللي شاهين، إلى جانب فيدرا، رامي غيط، رامي وحيد، محمد سليمان، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

وتدور أحداثه في إطار الأكشن الرومانسي، والعمل بخلاف اسمه، يدور في العصر الحديث ولا يتناول المماليك كفترة تاريخية، وتتمحور الأحداث حول صحفي ومذيع يقدم خلال برنامجه مقارنة بين التاريخ القديم والمعاصر، كأنه معلق على أحداث العمل، ويربطها بالتاريخ القديم، في محاولة لإثبات أن التاريخ يعيد نفسه.

والمسلسل يتناول أيضا فكرة أن الشخص الذي يستطيع معرفة سر عن شخص آخر يتحكم فيه ويقيده ويجعله يخضع له، فيكون مملوكا له، ومع كل شخص مملوك شخص يعرف عنه سرا ليشكلوا جميعا مجتمع المماليك، ومن هنا جاء اختيار اسم العمل، وفق تصريحات سابقة لمخرجه.