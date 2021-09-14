بيروت - بولين فاضل

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن انطلاق تصوير الموسم الثالث من مسلسل «عروس بيروت» بعد أخبار تم تداولها عن التفكير في تصوير موسم ثالث منه، خاصة بعد تصريحات الفنانة السورية مرام علي عن تحمسها لتصوير موسم ثالث من العمل.



وعلى عكس المتوقع، أعلنت كارمن الخبر السعيد لعشاق الدراما اللبنانية ومحبي «عروس بيروت» البدء بتصوير الموسم الثالث من المسلسل، حيث نشرت صورة من كواليس المسلسل، حملت لوحة الـ «كلاكيت» وكتبت: «هيا بنا»، في إشارة إلى بداية التصوير.



جدير بالذكر أن مسلسل «عروس بيروت» تم عرض جزأين منه خلال عامي 2019 و2020، وتكون كل جزء من 85 حلقة، وشارك في بطولته ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد ومرام علي. ودارت الأحداث السابقة حول العلاقة بين «فارس» و«ثريا»، الزوجين اللذان جمعتهما قصة حب قوية، شهدت رفضا من جانب عائلة «فارس» بسبب الفوارق الاجتماعية بين العائلتين، إلى جانب العلاقة المتقلبة بين «ثريا» وحماتها عقب الزواج.