الغناء بالعراقي TREND.. وكبار الفنانين يلجأون لـ SINGLE

عوض: الكليب رومانسي حالم.. واستغرق تصويره يوماَ



دعاء خطاب

Doua_khattab



أطلقت د. نادين فهد أكوان أغنية جديدة بعنوان «حب جديد» على طريقة الفيديو كليب، مؤكدة أنها قررت مفاجأة الجميع خاصة الكاتب والملحن والموزع بتغير اسم الأغنية من «لو خيروني»، وهي من كلمات عادل السعيدي، وألحان علي سامي، وتوزيع تراث النمير، وتم طرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».



وأوضحت أكوان خلال حوارها مع «الأنباء»، التي تواجدت معها خلال التصوير، أنها غيرت اسمها المتداول اعلاميا، حيث انها عرفت باسم نادين فهد عند حصولها على لقب ملكة جمال العرب في مصر، ومن المتعارف عليه هناك إطلاق الاسم الأول ثم الأب، على عكس بلاد الشام التي تتداول الاسم الأول ومن ثم لقب العائلة. وأضافت نادين: غيرت اسمي كما فعلت نادين نسيب نجيب عندما غيرت اسمها بعد حصولها على لقب ملكة جمال لبنان ودخولها مجال التمثيل.



وقالت : الأغنية تم تنفيذها كاملة في العراق وبعدها تم إرسالها اليها في الكويت، وبدورها قامت بتسجيلها في استوديوهات «تمبو» في الكويت لدى الموزع حسام حمدي، وبعدها أرسلتها مرة أخرى إلى العراق، وتم عمل «Master Mix» للأغنية. وتابعت: الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في الكويت مع المخرج المبدع أحمد عطية، وكان لدينا فكرة أن يتم تصوير جزء منها خارج الكويت، والجزء الآخر يتم تصويره داخل الكويت، إلا أن ظروف منع السفر بسبب كورونا حالت دون ذلك.



تجربة أولى



وأوضحت أكوان حماسها للعمل مع شركة Bundles IMS، التي تخوض كذلك أولى تجاربها الإنتاجية في عالم الفيديو كليب، قائلة: الشركة لها العديد من الأعمال المميزة في عالم الدعاية والإعلان، وما لفت نظري أن افكارهم غير تقليدية، كما أن القائمين عليها لديهم حس فني وإبداعي عالي والدقة، والاحتراف هو أهم ما يميزهم. وزادت: شركة الإنتاج لم تقصر في أي شيء وقامت بعمل «5 سيت أب» مختلفين وبأفكار رائعة، والتصوير تم خلال يوم واحد.



وأكملت: المخرج أحمد عطية كان مهتما بكل التفاصيل، ورأيت منه احترافية في العمل وتعاونا سلسا مع كل العاملين، وأتوجه بالشكر الى صالون «برجيت خولي» الذي تولى مسؤولية الـ Makeup والشعر، كما أن لدينا أكثر من مصمم أزياء،



والـ Stylist التي كانت يارا تشرف على



الـ OuT Fit الذي قمنا باختياره.



تريند



وعن اختيار اللهجة العراقية لتقديم الاغنية رغم توجه اغلبية الفنانين للهجة المصرية، قالت: اللهجة العراقية حاليا لها جمهور كبير، وأصبحت TREND، وبعيدا عن ذلك عندما تم إرسال الأغنية لي أحببتها كما هي ولم يكن لدي توجه معين إلا أنني وقعت في غرامها منذ اللحظة الأولى.



وعن نيتها طرح ألبوم قالت نادين:كان لدي 7 أغان قبل أغنية «وصلت الفكرة» التي طرحتها منذ مدة، وحاليا أصبح لدي 9 أغان، ومن الممكن أن أقوم بجمعها في ألبوم واحد، لكن حاليا أفضل طرح أغاني Single على خطى كبار الفنانين مثل حسين الجسمي، والآن نرى أنه لا يوجد تركيز كبير على الألبوم، وأنا أتبع ما يسير عليه السوق.



نجاح وتحدٍ



بدورها، أكدت مديرة علاقات شركة Bundle IMS للدعاية والإعلان إسراء عوض، أن الشركة تتجه أكثر لتصوير الإعلانات، وأنها للمرة الأولى تقوم



بتصوير فيديو كليب. وقالت: سعداء بهذه التجربة وقررنا أن نتحدى أنفسنا بعد ما حققته الشركة من نجاحات سابقة في عالم الإعلان.



وأوضحت عوض في تصريحاتها لـ«الأنباء»، أن التجهيز لتصوير كليب «حب جديد» استغرق وقتا قصيرا جدا وهو أسبوع تقريبا، وذلك لأن الشركة كانت ترغب في الانتهاء من الأغنية سريعا لطرحها، مؤكدة أن التصوير تم في استوديوهات م.حسام يسري،



وتم الانتهاء من تصوير الكليب في يوم واحد، حيث استغرق كل مشهد من 4 الى 6 ساعات.



ولفتت مديرة علاقات شركة Bundle IMS للدعاية والإعلان إلى أن الأغنية بها أجزاء كثيرة، لذلك قامت الشركة بعمل Setup 5 يتميزون بالرومانسية الحالمة.