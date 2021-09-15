القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة هيدي كرم حالة من مشاعر متناقضة بين سعادتها بتقديم مسلسل «دليلك الذكي للطلاق» ومعاناتها النفسية من تجسيد شخصية مهتمة بقضايا ومشاكل الطلاق وآثاره السلبية، وقالت هيدي إنها وجدت نفسها في هذا العمل الفني لأنه يقدم قضية اجتماعية تهم المرأة العربية بشكل عام والمطلقات بشكل خاص وتقدم التفاصيل الصغيرة في حياة المطلقة وأبنائها وأسرتها ونظرة المجتمع لها، ويشارك في البطولة إنجي أبوزيد وعمر الشناوي، والعمل إخراج مصطفى أبوسيف.



وعن سر ابتعادها عن الشاشة الكبيرة، قالت كرم: آخر ظهوري بالشاشة السينمائية كان فيلم «اللي اختشوا ماتوا» وبعدها تأثر الإنتاج السينمائي لفترة ولم يعد مستقرا، وعموما لست مشغولة بذلك الابتعاد، وحين أجد العمل المناسب لعودتي لن أتأخر، لافتة في الوقت نفسه الى أنها لا تشعر بالقلق أو الضيق لابتعادها عن الأعمال السينمائية.



وحول تجربتها في تقديم البرامج التلفزيونية عبرت عن سعادتها الشديدة لأنها تناقش قضايا اجتماعية مهمة وترفع مستوى ثقافتها وتتواجد في كل منزل، وتحمد الله أن تجربتها ما زالت في مرحلة النجاح.