

القاهرة - خلود أبوالمجد



حذرت الفنانة ياسمين رئيس من بعض التصرفات التي وصفتها بـ«المشبوهة»، بعد ان أغلقت خاصية التعليقات أمام جمهورها على حسابها الرسمي بـ «إنستغرام»، وقامت بنشر رسالة توضيحية إلى جمهورها، وطالبت إدارة الموقع بالبحث عن حل للحسابات «مجهولة المصدر» التي تروج بين الشباب والمراهقين لأفكار غير مقبولة.



ونشرت ياسمين رئيس التوضيح عبر خاصية الاستوري بحسابها على «إنستغرام»، وقالت فيه: «اعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي دائما ما يشجعني في كل أعمالي، لكنني اضطررت لإغلاق التعليقات على حسابي بسبب الحسابات المجهولة المصدر التي تستغل صفحات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة».



وأكدت ياسمين في توضيحها أن هذه التصرفات تستهدف المراهقين المتواجدين على حسابات النجوم وأضافت: «هذه التصرفات مشبوهة تستهدف المراهقين والشباب، وتسعى إلى تحريضهم على أفعال غير سليمة، لذلك أناشد مسؤولي «انستغرام» بإيجاد سياسة للحد من هذه الصفحات، حتى لا تستخدم المنصة بهذه الطريقة غير الأخلاقية».