دمشق ـ هدى العبود



أعلن المخرج والممثل السوري السدير مسعود على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه اختير كعضو في لجنة التحكيم لجوائز «ايمي الدولية» بالمرحلة ما قبل النهاية.



وقال مسعود لـ «الأنباء» إن هذه التجربة تعني له الكثير أن يكون جزءا من هذا المهرجان المهم وضمن أعضاء لجنته التحكيمية.

وأضاف: هذا بحد ذاته شرف لي وأمر مهم على الصعيد الشخصي والمهني لأنني أستطيع من خلالها فهم هذه المنظومة بشكل كامل والتعرف على أفرادها وحقيقة أعتبرها فرصة لي لمشاهدة أعمال نفذها أشخاص من جنسيات مختلفة، وهذا يسهم في تطوير الذات من خلال الاحتكاك بثقافات وجنسيات مختلفة والتعاطي مع أعمالها والتعرف على كيفية تصدير ثقافاتها.



وردا على سؤال له حول كيفية تقييم الأعمال في المرحلة ما قبل النهاية، قال: يتم ذلك بناء على عدة عوامل، وعلينا أن نتعامل بسرية تامة من أجل سرية العملية الفنية كي تكون النتائج أمينة وحقيقية.