كشفت الفنانة بسمة عن كواليس عودتها إلى السينما المصرية بعد غياب طويل ومشاركتها في بطولة فيلم «ماكو»، وقالت إنها كانت لديها مخاوف كثيرة أثناء تصوير الفيلم بسبب عدم معرفتها برياضة «الغطس».



وأضافت بسمة، خلال حوارها في برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن منتج العمل محمد التلباني تواصل معها وعرض عليها المشاركة في فيلم جديد من نوعه على السينما المصرية والعربية، قائلة: «كلمني وقالي إحنا بنعمل فيلم وعايزينك معانا.. قولت له ابعت لي السيناريو، قالي لا مش هبعتلك السيناريو انتي لازم تقعدي مع المخرج الأول».



وأوضحت أنها بمجرد قراءة السيناريو وجدت أن هناك اعتمادا كبيرا على دورها في الفيلم، قائلة: «أنا غبت كذا سنة عن السينما.. أنا شخصيا في جزء من ثقتي بنفسي مفقود.. وحاسة إني شبه الماكينة المركونة منذ فترة وبحاجة إلى أنها تتزيت وتتلين عشان ترجع تشتغل تاني».



وأكملت: «انتابني الخوف من صراع الفيلم الذي يتضمن مشاهد غطس تحت الماء، صراع في الماء، وحديث تحت الماء، تلك الأشياء بمنزلة خيال علمي بالنسبة لي.. ثم قررت مقابلة المخرج وبعد عدة اجتماعات اقتنعت بالعمل وقررت أن أخوض معهم تلك التجربة المثيرة».



يذكر أن فيلم «ماكو» إخراج محمد هشام الرشيدي وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي وغيرهم.