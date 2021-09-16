دمشق ـ هدى العبود



انتهت المؤسسة العامة للسينما من عمليات التصوير للفيلم الروائي القصير «نفق الجلاء» سيناريو الكاتبة الإعلامية ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب في أول أفلامه السينمائية في سورية.



وقالت الكاتبة جبور لـ «الأنباء» إن مضمون الفيلم انه لا يقوم على بنية الحوار التقليدي الذي يغيب تماما فيه لكنه يستبدل بلغة بصرية وفكرية تحاكي الواقع حاليا من خلال عدد من المحال التجارية وعلاقة الناس بها وبأصحابها، واعتمدت على اختيارها بعناية ودلالة من الانترنت الذي يحاكي روح العصر والتقانة ومحال الشرقيات الذي يحاكي الماضي ومحل بيع الورود الذي يقدم جرعة للأمل والحب، والفتاة التي تقاطع حياتها اليومية مع كل أصحاب هذه المحال وصولا إلى النهاية المشوقة والعنيفة.



وأشارت الى ان من أهم الأحداث بالفيلم البوح عن فترة زمنية تمتد لعشر سنوات من عمر سورية الحديث وما فرضته الحرب فيها من تغيرات طالت أدق تفاصيل حياتنا.



وأضافت: يعجز الكلام عن وصف حجم التغيرات التي عاشها مجتمعنا السوري نتيجة الأحداث الجسام التي حاصرتنا خلال الفترة الماضية، فقد تغيرت ضمائرنا ومصائرنا، لذلك وجدنا ان أفضل طريقة في التعبير هي الصورة بما تحمله من دلالة ورمزية قدمناها في الفيلم علها تحكي عما يجول بخواطرنا.



وتابعت: جرت عمليات التصوير للفيلم بنفق الجلاء ومدينة الجلاء الرياضية بدمشق واستمرت فترة التصوير خمسة عشر يوما، وسيعرض نهاية العام الحالي.



يذكر ان الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما 2021 والإشراف العام أسند لمراد شاهين والسيناريو للكاتبة الإعلامية ديانا جبور والإخراج مجيد الخطيب ومدير شؤون الانتاج الفني مهند ابراهيم، ومن ابرز الفنانين القدير جرجس جبارة ويزن خليل وحسين عباس وترف التقي وسليمان رزق وزين مريشي وآخرون.