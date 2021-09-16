القاهرة - خلود أبوالمجد



يعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 28، برئاسة د.جمال ياقوت عن فتح باب المشاركة البحثية في المحاور الفكرية للمهرجان تحت عنوان «التجريب بين الإنتاج والتلقي»، والدعوة مفتوحة لمشاركة الباحثين من مصر والدول العربية ومن جميع أنحاء العالم.



وقال رئيس المهرجان د.جمال ياقوت إن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي مهرجان القاهرة الدولي التجريبي لإثراء وتطوير مجال البحث العلمي، إيمانا من إدارة المهرجان بضرورة البحث الرصين في دفع الحركة المسرحية وإثارة الأفكار والقضايا المؤسسة للوعي المسرحي، واستكمالا لأهداف المهرجان التي تسعى إلى التجريب والتجديد والتلاقح الثقافي والفكري المنفتح على الآخر.



أما عن محاور البحث الرئيسية فهي ثلاثة: أولها حول تأثير جهة الإنتاج بما تمنح من مقدرات إنتاجية وأدوات عمل على التجريب في المسرح، والمحور الثاني عن دور المؤسسات البحثية والعلمية في التأثير على الإنتاج والتلقي، وآخر المحاور حول التجريب وفلسفة المؤسسات الإنتاجية للمسرح.



وأشار الفنان سعيد قابيل الى أن الباحث أو الباحثة عليه اختيار عنوان البحث مرتكزا على المعايير العلمية في معالجة إحدى الإشكاليات التي طرحتها محاور البحث مع مراعاة الباحث أيضا أصول التأصيل المعرفي ومراعاة حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة لالتزامه بإرسال ملخص للبحث في حدود 500 كلمة مع الالتزام بإرساله قبل يوم الخامس والعشرين من سبتمبر 2021.



ومن شروط البحث أيضا ألا يقل عدد كلماته عن 3000 كلمة وألا يزيد على 6000 كلمة، وآخر موعد لتسلم الأبحاث كاملة هو الخامس والعشرون من نوفمبر 2021، وستعرض الأبحاث على لجنة من أستاذة المسرح وسوف تلتزم إدارة المهرجان بنشر الأبحاث المشتركة المقبولة.



وسينطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يوم 14 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه، وقد أغلق المهرجان منذ أيام باب المشاركة في دورته المقبلة بعدما تقدم 285 عرضا مقسمة إلى (167) عرضا أجنبيا من مختلف دول العالم، و(118) عرضا مصريا، وبدأت لجنة متخصصة في المشاهدة لاختيار العروض التي ستشارك وتتنافس على جوائز المهرجان.