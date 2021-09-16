أعلنت الهيئة المسؤولة عن تمثيل الفيلم الألماني في الخارج، في مدينة ميونخ، ترشيح فيلم "أنا إنسانك" للمخرجة ماريا شرادر، لجائزة الأوسكار.

وأوضحت الهيئة أن الفيلم تم اختياره من بين عشرة أفلام كانت مرشحة لفئة أفضل فيلم روائي عالمي.

وقالت الهيئة إن اللجنة أشادت بالفيلم على أنه فيلم مستقبلي يمس عصب العصر، وقدم من خلال حواراته الموجزة وبطلين بارزين تنويعا للموضوع التقليدي للخيال العلمي وأظهر أن ألمانيا يمكنها أيضا أن تقدم سينما جماهيرية قوية.

وأضافت الهيئة أن الفيلم معروض بالفعل منذ تموز/يوليو الماضي في دور العرض السينمائي بألمانيا، وأن الحقوق الخارجية للفيلم قد تم بيعها بالفعل في أكثر من 60 دولة.

يذكر أن بطلة الفيلم، مارين إيجرت، فازت بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين (برليناله) عن أفضل أداء تمثيلي.

ومن المنتظر الإعلان عن قائمة الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار من المتقدمين الدوليين في كانون أول/ديسمبر المقبل، ومن هذه القائمة سيتم اختيار خمسة أفلام للجائزة التي سيتم الإعلان عنها، ومنحها، في السابع والعشرين من آذار/مارس .2022