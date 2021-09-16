منح موسم الصيف الحالي صناعة السينما المصرية قبلة الحياة من جديد بعد أن عانت لأكثر من عام ونصف العام من تداعيات جائحة (كورونا)، حيث تراجع الإنتاج بل وتوقف تماما في بعض الأوقات.

وتغير المشهد السينمائي تماما بداية من عيد الأضحى الماضي الذي كان بمثابة إشارة الإنطلاق لموسم الصيف بعرض أكثر من فيلم جذبت جماهير كبيرة وحققت إيرادات عالية، ما شجع المنتجين والموزعين على المضي قدما في عرض أعمالهم لتشهد دور السينما انتعاشة غير مسبوقة منذ جائحة (كورونا).

كان جمهور السينما في شهر مايو الماضي على موعد مع انطلاق موسم السينما بعرض فيلم "أحمد نوتردام"، بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

الفيلم حقق إيرادات معقولة، وتدور قصته حول وقوع مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

شجع نجاح الفيلم على الدفع بأعمال أخرى إلى دور العرض فجاء فيلم "ديدو" في الشهر نفسه، وهو بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني وغيرهم نخبة من نجوم الفن وتأليف كريم فهمي ومن إخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب ديدو الذي يقرر مع مجموعة من أصدقائه سرقة عالم ثري ولكن الأخير يحولهم لعقلة أصبع، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا".

وفي الشهر نفسه شهدت دور السينما عرض فيلم "ثانية واحدة"، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

وتدور أحداث فيلم ثانية واحدة، في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشكلات، ثم يتعرض لحادث "يقلب حياته" إلى أن يقرر الطرفان الزواج.

وهدأت دور العرض قليلا في موسم الامتحانات المدرسية، قبل أن تنشط مرة ثانية في نهاية يونيو بعرض فيلم "مش أنا" يوم 23 يونيو، وتدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني، الذي تربطه علاقة قوية جًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، إذ يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته، ويحاول حسن خلال أحداث العمل التخلص من المرض النفسي الذي يصاب به.

الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وجاءت إيرادات الفيلم المرتفعة لتمنح دور السينما دفعة أقوى، ليتم عرض فيلم "العارف"، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".

وفي 7 يوليو طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

قصة الفيلم تدورحول كريم عبد العزيز، الذي يجسد من خلال أحداث العمل شخصية إعلامي، يتنكر في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة، والصراعات التي تحدث بينهما حتى الطلاق.

وبعد غياب طويل عاد الفنان محمد هنيدي للسينما عبر فيلم "الإنس والنمس" في الأسبوع الأول من أغسطس، وشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وهو قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى حتى يتزوج منها.

وخلال الأسبوع الثاني من أغسطس جاء فيلم "موسى" الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس، وتدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق،ومن هنا يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

الفيلم من بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

ونهاية شهر أغسطس جاء فيلم "200 جنيه"، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية من خلال 8 قصص، وهو بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم إسعاد يونس، محمد فراج، ليلى علوي، إلى جانب ضيوف شرف بينهم أحمد السقا، نيللي كريم، آسر ياسين، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، ملك قورة، وأحمد السعدني، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.