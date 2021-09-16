انتهى الفنان المصري كمال أبورية من تصوير حدوتة "قلب مفتوح" ضمن الموسم الثاني من مسلسل "ورا كل باب"، والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وقال الفنان كمال أبورية إن المسلسل يناقش قضايا مجتمعية مهمة داخل الأسرة المصرية وكيفية وضع حلول لها ، متمنيا أن ينال المسلسل أعجاب الجمهور خلال الفترة المقبلة.

حدوتة "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى، تأليف هشام إسماعيل، إخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.