أعربت الفنانة المصرية أسماء أبواليزيد عن سعادتها بردود الفعل على فيلم (موسى) ، المعروض حاليا في دور السينما ، معتبرة أن الفيلم نقلة نوعية في مشوارها الفني، وخاصة أنها تقدم دورا مختلفا عن التي قدمتها من قبل.

ونشرت أبو اليزيد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية "أنا موجود" لنسمة محجوب من الفيلم المعروض حاليا ، وصدرت الأغنية بجملة " أقوى من الحديد".

وأوضحت أسماء أنها تحمست للدور لأنها رأت أنها من الممكن أن تقدم شيئا جديدا على الشاشة وسيكون إضافة كبيرة لها، مشيرة إلى أن أجمل ما في الموضوع أن الفيلم فيه روبوت وخيال علمي وهو شيء لم يسبق تقديمه في السينما، وتجربة جديدة من نوعها على جميع الأصعدة.

وأكدت أنها محظوظة للغاية لأنها تعاملت مع فريق عمل محترف ساعدها كثيرا بشكل جعلها تنسى كل التعب والمجهود الذي بذلته لأنها أحببت التجربة والكواليس كثيرا ، معتبرة أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار التي تحمل بداخلها مساحة من التمثيل تسمح بتقديم أداء مختلف.

وتُجسد أبواليزيد دور طالبة جامعية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث تجمعها صلة صداقة وزمالة بالفنان كريم محمود عبدالعزيز "يحيى الخياط" ، إذ تساعده على تصنيع إنسان آلي لتحقيق حلم حياته، وتتوالى الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت؛ ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطاردا من السلطة.

ويجري الفيلم في إطار من الخيال العلمي حيث تقوم فكرته علي دمج شخصيات منفصلة في عوالم مشتركة بينها، وحقق إيرادات اقتربت من 16 مليونا بعد 5 أسابيع من عرضه.

ويشارك في بطولة الفيلم ، كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وسارة الشامي ، ومحمد جمعة ، وصبري فواز ، وملك قورة ، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم صلاح عبدالله ، وأمير كرارة، ومحمود حافظ، ومحمد لطفي، تأليف وإخراج بيتر ميمي.