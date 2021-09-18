أعلن محمد فريد رئيس مجلس إدارة مهرجان نجم العرب عن بدء المنافسة على جوائز المهرجان.

ودعا فريد الجمهور العربي للمشاركة في عملية الاستفتاء و اختيار الأفضل من نجوم السينما و الدراما و الاعلام والغناء خلال عام 2021، والذي ينطلق في غضون الساعات القليله القادمة.



و يستمر الأستفتاء الجماهيري لمدة شهرين ثم تعلن أسماء الفائزين في احتفاليه كبيرة في احد فنادق العاصمة المصرية القاهرة .

ومهرجان نجم العرب هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والغناء و الأعلام بناء علي أستفتاء و اختيارات الجمهور الخليجي و العربي فقط باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب نجم العرب، و يهدف المهرجان إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحا جماهيريا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

و يستطيع الجمهور العربي من كافة الدول العربية الدخول على الرابط التالي www.whathappensmag.com

ومن خلال المشاركة في عملية الاستفتاء واختيار النجم المفضل في الدورة السابقه لمهرجان نجم العرب، تم تكريم كل من عاصي الحلاني و خالد النبوي ويسرا و هنا الزاهد وحنان مطاوع و عمرو محمود ياسين و هشام ماجد و شيكو و جميله عوض و إذاعة نجوم fm و العديد من نجوم الفن و الغناء و الأعلام.