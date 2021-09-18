حذرت نقابة المهن الموسيقية المصرية الفنان أحمد سعد، من تكرار الغناء من خلال الفلاشة (بلاي باك)، لافتة إلى أنه سيتم إحالته لمجلس التأديب حال تكرار الواقعة.

وأكدت النقابة أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك) وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى 8 عازفين.

وذكرت النقابة، في بيان اليوم السبت، أن أول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بسبب إحياء حفل بالساحل الشمالي يوم الخميس الماضي بطريقة البلاي باك وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع.

وأوضحت أنه تم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة.

كما قررت النقابة تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقط.

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء.