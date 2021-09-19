القاهرة - محمد صلاح

تواجه الفنانة غادة عبدالرازق بعض المشاكل والأزمات الخاصة بظهورها على خريطة الدراما الرمضانية القادمة، فبعد أن أتمت اتفاقها الشركة المنتجة على بطولة مسلسل رمضاني 2022 بدأت مرحلة الحصول على سيناريو مميز وجديد، حيث ترغب غادة في تقديم عمل لم يسبق أن قدمت مثله وبشخصية جديدة مفاجأة.



وبعد العديد من اللقاءات والقراءة لم تعثر غادة والشركة على العمل المناسب حتى الآن واضطرت للاتصال بالعديد من المؤلفين للتفاوض على كتابة عمل خاص لها، وحتى الآن لم تتوصل لسيناريو يعجبها. والمعروف أن غادة حققت نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «لحم غزال».



من ناحية أخرى، تواجه عودة غادة عبدالرازق الى المسرح، التي تقرر ان تكون في موسم الرياض، عوائق بسبب التكلفة الإنتاجية الكبيرة للعرض، وتتم حاليا دراسة كيفية تخفيض الميزانية بما لا يؤثر على العمل المعتمد على الإبهار والاستعراضات.