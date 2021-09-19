دمشق – هدى العبود

أكد الفنان احمد رافع ل" الأنباء" الانتهاء من تصوير ما أسند له من الجزء الخامس من سلسلة الهيبة ج5 الذي تم تصويره في لبنان.

واضاف قائلا : أوجه الشكر لشركة الصباح التي أنتجت عملا بحجم الهيبة جمع كبار الفنانين السوريين واللبنانيين سواء النجمة منى واصف وتيم حسن ومخرج متميز بحجم سامر برقاوي، وهذا ان دل على شيء إنما يدل على ان المسلسل سيكون محط أنظار الفضائيات العربية والمشاهد العربي الذي يترقب باقي الأجزاء نظرا للأهمية الواقعية التي قدمتها ورشة من الكتاب .

وعن مضمون شخصيته قال : أجسد شخصية أمنية سورية مرموقة وكبيرة كان لها بالغ الأثر في سورية ولبنان حتى وقت قريب جدا وحملت الشخصية اسم أبو محمد، ونظرا للثقة التي أتمتع بها اختارتني القيادة لإيصال رسالة مهمة سيتعرف عليها المشاهدون بعد عرض المسلسل، ولن أستطيع ان أكشف أكثر عن الشخصية. وباختصار أقول : انتظرونا في رمضان المقبل بعمل درامي فني شيق ومثير بأحداثه ومختلف.

وبخصوص مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" قال: بداية "مقابلة مع السيد آدم " بجزئه الأول حظي بمشاهدة واسعة نظرا لأهمية الحدث وغرابة الطرح، وعلينا الاعتراف عندما تناول الكاتب والمخرج والمنتج فادي سليم القصة تناولها بغرابة لا تشبه إلا المسلسلات الأمريكية لأنها تناولت جرائم القتل والطب الشرعي.

وعن مضمون دوره في المسلسل ذكر الفنان أحمد رافع انه يجسد دور ضابط ورئيس مخفر للشرطة ضمن قرية يقوم بحل مشاكلها لكنه لم يكن منصفا لتمايز علاقته مع كبار القرية من رجال أعمال وغيرهم الأمر الذي أدى إلى انصياعه لطلباتهم لأنهم يقدمون له ما يريد

" من مال ".

واضاف : استطيع القول انهم سيطروا على من ترأس المخفر والضابط المسؤول الذي أجسد دوره. والمسلسل يتضمن مفاجأة جدا مثيرة بالأحداث للغاية، وأعلن من خلالكم الانتهاء من التصوير، والعمل حاليا في غرفة المونتاج ليكون جاهزا للعرض في رمضان المقبل.

وبخصوص خماسية "فرح" قال : الخماسية من تأليف عمرو حاتم علي ومن إخراج محمد نصر الله وهو عبارة عن سلسلة من الخماسيات تحمل اسم (زمن الحب ) وتتفرع الخماسيات بأسماء مختلفة تتمايز مع أحداث الخماسية، وأجسد شخصية أمنية مهمة كبيرة تعمل على كشف الجرائم التي تحدث جراء أعمال الغش بمواصفات الأدوية والمنتهية صلاحيتها وتتطور الأحداث لنكتشف أن الأمور لم تقف عند هذا الحد بل تعدت للعمل بتجارة الأعضاء البشرية الرائجة والمربحة على حساب الفقراء والأبرياء أبطالها رجال الظل الذين حققوا أموالا هائلة وكذلك تعاملت مع الجرائم الالكترونية التي تجري هذه الأيام بين الشباب والفتيات إذ يقوم الشبان بابتزاز الفتيات وسلبهن مصاغهن وأموالهن من اجل الزواج أو تامين فيزا سفر خارج البلاد نتيجة الأوضاع الراهنة في سورية .



وعن مسلسل روز قال : انتهيت من تصوير أحداث ثمانية حملت اسم "روز" من إخراج عباس شرف و أجسد فيه شخصية رئيس جامعة والعمل كتبه الفنان طلال مارديني وأسندت البطولة للفنان باسم ياخور ولي ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات السوريين، وكان التصوير بدمشق وحاليا قيد المونتاج .

وبخصوص الجديد في مسلسل "بروكار ج2" ذكر انه سيتابع شخصية أبو غالب وما سيطرأ عليها من تطورات باعتباره رجل الحارة المعقد والمتخلف والمسيطر على ابنته لكن المفارقة أن أهل الحارة يحسبون له ألف حساب .

وأضاف : العمل بالجزء الثاني يقدم حدوتة جرت بالحارة الشامية لكنها مميزة ومختلفة وشيقة، وهذا ما يميز الجزء الثاني عن الأول والعمل من إخراج المثنى صبح وسيعرض المسلسل خلال شهر الخير والبركة شهر رمضان.