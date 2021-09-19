أحمد الشوني

كعادته يطل علينا الفنان الشاب الطموح محمد خضير بأغنية "سينغل" جديدة تحمل عنوان "ناديت"، يتعاون فيها مع الفنانة سمر زويله، وهي من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محي وتوزيع أحمد أمين وإخراج الفيديو كليب لحمدي عاشور.

وفي تصريح خاص لـ"الأنباء" قال محمد خضير: تم تصوير الأغنية في أكثر من لوكيشن، وسط أجواء من الود والمحبة بين فريق العمل الذي قاده بحرفية عالية المخرج المتميز حمدي عاشور والذي أثق في أنه سيقدمني في أفضل صورة، حيث يبرز الكلمات الجميلة التي صاغها الشاعر عادل سلامة باحساس كبير، وأيضا الألحان التي وضعها باقتدار أحمد محي، لنقدم هدية للجمهور اتمنى ان تنال رضاه.

وتابع: سعدت جداً بالأصداء التي جاءت لي حول الأغنية على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من الفنان الكبير محمد محيي الذي أثنى على العمل وقال لي "مبروك أخي الصغير، الغنوة جميلة، كلام ولحن وتوزيع وأصوات، واحساس روعة، أحسنتم، وانت دائما عند حسن الظن"، وهذه الكلمات تشكل حافز لي ودافع لتقديم الأفضل في المستقبل.

وأردف: كلمات "ناديت" مليئة بالمشاعر والرومانسية، واعتبرها حالة خاصة في مشواري الغنائي، كاشفاً عن تحضيره لألبوم جديد سيرى النور الفترة المقبلة، مشيراً الى ان الألبوم سيحمل اسما مبدئياً "مستحمل"، ويتضمن مجموعة من الأغنيات المتنوعة التي يتعاون من خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين، مختتماً بالقول: أعد جمهوري بكل ما هو جديد ومميز.

ناديت

https://youtu.be/INN2wlS0EdI