أعربت الفنانة المصرية بسمة عن سعادتها بردود الفعل التي يحققها فيلم (ماكو) ، المعروض في السينما حاليا ، معتبرة أن الفيلم إضافة جيدة جدا بالنسبة لها لأنه مليء بالتفاصيل المميزة والمثيرة.

وقالت بسمة ، في تصريح صحفي إن الفيلم تجربة سينمائية استفزتها بشدة عندما قرأته للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة عليه لقناعتها أن الممثل لا بد أن يقدم أشياء لم يقم بها من قبل، وتحمست بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.

وأضافت أن السيناريو مكتوب بطريقة ممتازة جدا ولخروجه بهذه الصورة احتاج الأمر لكثير من التحضيرات، لافتة إلى أنها تدرك جيدا طبيعة الصعوبات في الفيلم لكنها استعدت بشكل جيد عبر التحضير المكثف الذي عملت عليه قبل انطلاق التصوير.

وأشارت إلى أن الفيلم تم تصويره بالكامل تحت الماء وهذا شيء مختلف وسعيدة بفكرته المميزة، التي بها الكثير من الأمور المختلفة والمفاجآت التي شكلت حالة حماس شديدة للجمهور.

ولفتت إلى أنها تقدم في الفيلم شخصية مركبة، حيث تجسد شخصية المخرجة "رنا بهجت" زوجة المخرج "شريف ناهي" (نيقولا معوض) الذي يصور خلال الأحداث فيلما عن "عبّارة سالم إكسبرس" ، ورغم الحب الذي يجمعهما، تتسلل المنافسة في العمل إلى علاقتهما لأنهما يعملان في مجال واحد.

وتدور أحداث الفيلم حول المخرجة "رنا" الطموحة التي تملك شركة متخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية بالشراكة مع زوجها يحيى وتبحث عن فكرة جديدة وقوية لإنتاج فيلم وثائقي جديد يكون له دوي واسع والقدرة على إثارة الجدل تحصل من خلاله على جائزة مرموقة دوليا أو على الأقل إقليمياً في مجال السينما التسجيلية، لذا تتفاعل بحماس شديد مع مقترح تقدمه فتاة تنضم إليهم (تجسد شخصيتها الفنانة ناهد السباعي)، وهو عبارة عن تصوير فيلم حول الطاقة السلبية التي يتعرض لها الغطاسون حين يزورون موقع حطام العبارة "سالم إكسبريس" التي غرقت قبالة شواطئ مدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر عام 1991.

ويتصدر الفيلم شباك التذاكر منذ عرضه أول الشهر الجاري حيث تجاوزت إيراداته 10 ملايين جنيه حتى الآن.

ويشارك في بطولة الفيلم مراد يلدريم، و ناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإخراج محمد هشام الرشيدي.