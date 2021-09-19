منح مهرجان الفيلم الألماني في لودفيجسهافن جوائزة الفنية السينمائية في ثلاث فئات على قدم المساواة هذا العام.

فقد فاز فيلم "إيفي مثل إيفي" إخراج سارا بلاسكيفيتس بجائزة أفضل فيلم، وفاز فيلم "أنا إنسانك" من إخراج ماريا شرادر بجائزة أفضل سيناريو، كما فاز فيلم "واحد من هذه الأيام" للمخرج باستيان جونثر بجائزة أفضل إخراج.

أعلن هذا منظمو المهرجان في مدينة لودفيجسهافن بولاية راينلاند بفالتس.

وذهبت جائزة الجمهور "راينجولد" إلى فيلم "الموت ليس حلا أيضا" للمخرج إنجو راسبر.

منحت جوائز هذا العام كجوائز غير مالية.

حصل الممثل دان ستيفنز على دوره في فيلم "أنا إنسانك" والمخرج جريجوري كيرشوف على إخراجه فيلم "متلازمة باومباخر" على جائزتين فرديتين.

منذ الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري عرض المنظمون 74 فيلما في خيام سينمائية وفي الهواء الطلق على جزيرة في نهر الراين.

لم يستقبل المهرجان إلا زوارا تم تطعيمهم أو شفاؤهم من مرض كوفيد .19

تألفت لجنة التحكيم للسنة السابعة عشر لإقامة المهرجان من كل من ليان جيسن التي عملت من قبل رئيسة لمسرحيات التلفزيون في شبكة إذاعات ولاية هيسن، وكذلك المنتجة كلاوديا لاندسبيرجر والممثل راينر بوك.