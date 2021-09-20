القاهرة - خلود ابو المجد



كشفت الفنانة آيتن عامر عن تلقيها رسائل تهديد من هاتف محمول خارج مصر خلال الأيام القليلة الماضية، ملمحة إلى أنها تعرف مصدرها، وأنه مقيم في مصر، ويحتمي بمنصبه وثروته، ولكن القانون سيأخذ لها حقها.

وكتبت آيتن عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «هو أنتم مش قادرين تبعتولي رسايل التهديد من جوه مصر عشان عارفين إن ليها كبير وفيها قانون، فبتجيبوا أرقام من برة مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دي!».

وأضافت: «طيب يلا بينا بقى، البلد دي بلد قانون، واللي ماشي صح وليه حق هياخده لو كان عند مين، لا منصب بينفع ولا فلوس، صوت الحق عالي ومسموع».