

القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة عفاف راضي عن سعادتها الشديدة باستقبال الجمهور بحفاوة لها ولابنتها المطربة الشابة مي كمال التي شاركتها الغناء في احتفالية ذكرى بليغ حمدي بدار الأوبرا المصرية، حيث قدمتا «دويتو» لعدد من أغاني بليغ حمدي.



وأشارت عفاف الى أن عودتها للغناء كان للاستمتاع بأعمالها وأعمال بليغ الموسيقية مع المايسترو سليم سحاب وفي دار الأوبرا المصرية، وان ابنتها ينتظرها مستقبل طيب لأنها خضعت لتدريبات مكثفة وتعلمت كل الأسس الموسيقية وتتمتع بصوت مميز. وقالت: ربما نشارك معا قريبا في عمل فني غنائي مشترك ينال رضا الجميع.