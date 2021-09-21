حافظ "شانغ-تشي" أول بطل خارق آسيوي من سلسلة أعمال "مارفل" على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب أرقام موقتة صادرة عن مجموعة "إكزيبتر ريلايشنز" المتخصّصة في هذا المجال.

وحصد "شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز" من إنتاج استوديوهات "ديزني" 21,7 مليون دولار في أسبوعه الثالث في الصالات، لترتفع عائداته الإجمالية إلى 176,9 مليونا.

وبقي الفيلم الكوميدي العائلي "فري غاي" في المرتبة الثانية في الأسبوع السادس من عرضه في الصالات، محققا 5,2 ملايين دولار من العائدات (108,6 ملايين في المجموع).

وتلاه في المرتبة الثالثة الفيلم الجديد لكلينت إيستوود "كراي ماتشو" الذي حصد 4,5 ملايين دولار.

ويندرج "كراي ماتشو" في سياق أفلام الويسترن التي حقّق الممثل نجومية بفضلها. ويؤدّي فيه كلينت إيستوود دور بطل الروديو السابق مايك ميلو الذي يُكلّف بمهمّة أخيرة. وقام النجم البالغ من العمر 91 عاما أيضا بإخراجه.

أما المرتبة الرابعة، فكانت من نصيب فيلم الرعب "كانديمان" الذي بلغت إيراداته 3,5 ملايين دولار (53,2 مليونا في المجموع).

وحلّ خامسا فيلم رعب آخر هو "ماليغننت" تراجع مرتبتين وسجّل 2,7 مليون دولار من العائدات.