تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن العملية التجميلية الأخيرة التي كان من المفترض أن تسافر في أغسطس الماضي إلى الولايات المتحدة الأميركية لإتمام الجراحة، لكنها أجلت الأمر بسبب تصويرها لعمل جديد.



وكشفت حورية، في لقاء مع قناة «الجديد» خلال مشاركتها في مهرجان «الموريكس دور»، أنها أجلت سفرها بعد موافقة الطبيب في أميركا، وهذه ستكون المرحلة الأخيرة من العلاج وستكون تجميلية لتوسيع فتحات الأنف، مؤكدة أنها استعادت قدرتها على الشم وتذوق الطعام وتحسن صوتها وبات شبه طبيعي.



كذلك أشارت حورية الى أنها تواصل حاليا تصوير مسلسل جديد في لبنان، وقالت: «راجعة قوية ومفترية وربنا يستر، وأنا بصور في لبنان حاسة إني في بيتي وسط إخواتي، وسعيدة ومبسوطة أوي». وتابعت: «أعود بحاجة أقوى من «ساحرة الجنوب»، وإن شاء الله المسلسل يحقق النجاح».