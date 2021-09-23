أحمد الشوني



حالة من النشاط يعيشها المايسترو المصري مدحت خميس، حيث أطلق خلال الفترة القليلة الماضية أغنية "فوق الأمم 2021" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91، إهداء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأغنية من غناء وألحان رابح صقر، كلمات الشاعر نهار، وتوزيع مدحت خميس.



وفي هذا الصدد، قال خميس في تصريح لـ"الأنباء": سعيد جداً بهذا العمل الوطني الذي يعتبر إهداء بسيطا للشعب السعودي في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، وزادت سعادتي بأن تكون الاغنية بصوت المطرب القدير رابح صقر، والذي تجمعني به علاقة صداقة قوية وأعمال ناجحة، بجانب التعاون مع الشاعر نهار صاحب الكلمات الجميلة التي عبرت عن مدى الولاء والانتماء وحب الوطن في ظل القيادة الحكيمة للمملكة.



وعن جديده مع مطربي الكويت، قال: تشرفت بالعمل مع العديد من نجوم الكويت، مثل عبدالله الرويشد ونبيل شعيل وبشار الشطي وعبدالقادر الهدهود، كاشفا عن انه يجهز لعملين غنائيين مع عبدالله الرويشد ونوال الكويتية، مؤكدا في السياق نفسه اشتياقه لمهرجان "هلا فبراير" والذي شهد مشاركته في الحفلات الغنائية لعدة سنوات، متمنيا أن يعود المهرجان الى زخمه الفني الذي كان عليه، خصوصا أن الكويت هي "هوليوود الخليج" والشعب الكويتي متذوق للفن بطبيعته.



ولفت المايسترو مدحت خميس الى أنه يستعد لمجموعة من التعاونات الغنائية القريبة، منها ألبوم الفنان ماجد المهندس وأغنية مع الفنانة الإماراتية رويدا المحروقي، كذلك أغنية مع الفنان راشد الماجد، وأخرى مع راغب علامة، وغيرها مع تامر حسني، وذلك بعدما قدم منذ أيام أغنيتين، الأولى مع الفنان ماجد المهندس بعنوان "يا جايبن راسي"، والثانية جمعته بالفنان جابر الكاسر واسمها "البارحة" واللتين تحصدان نجاحا لافتا بين الجمهور.



















