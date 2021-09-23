قل اسمه 5 مرات أمام مرآة فيتجسد.. إنها القصة المخيفة التي طالما يتم تناقلها بالهمسات، إلا أنها في سلسلة أفلام «Candyman»، والتي بدأت قبل نحو 30 عاما، تأخذ شكلا ماديا مرعبا.



يعد هذا الفيلم العمل الرابع والأحدث، وهو من إخراج نيا داكوستا، حيث يعود للأسطورة الحضارية المعروفة ويستحق مكانته بجدارة كجزء مكمل صدر بعد عقود، ويمثل تحديثا عصريا لعناصر الرعب لدى ذوي البشرة السمراء، وفي حين أنه يكرم الملحمة الحالية، إلا أنه يتعمق أيضا في الأساطير، ويكشف عن الأفكار المتقلبة التي كانت تكمن دائما تحت سطح السلسلة، والنتيجة هي فيلم إبداعي واستنباطي فوق كل شيء مثير للاضطراب.



تدور الأحداث حول الطفل أنتوني (يحيى عبدالمتين الثاني)، الذي اختطفه «Candyman» في النسخة الأصلية سنة 1992، الذي أصبح بالغا الآن، وأصبح فنانا عصريا يعيش مع صديقته مديرة معرض الفنون بريانا (تيونا باريس) في حي مرموق بمدينة شيكاغو، ليس بعيدا عن مشروع «كابريني غرين» السكني، حيث جرت أحداث الإصدار الأول، ويبدو أنه لم يسمع من قبل عن «Candyman» أو عما حدث له عندما كان رضيعا، لكنه عندما يعلم لأول مرة حول الأسطورة، وهي قصة يرويها الفيلم من خلال مسرحية عرائس فلكلورية رائعة في الظل، يفتتن بها للغاية.



كان «أنتوني» يبحث عن مواد جديدة للوحاته، فيقرر زيارة «كابريني غرين» الملعونة وهو يحمل الكاميرا في يده، كما فعلت طالبة الدراسات العليا هيلين لايل (فيرجينيا مادسن) في الفيلم الأول عندما أجرت مقابلة مع والدة أنتوني آن- ماري (فانيسا ويليامز) قبل سنوات طويلة.



يأتي الفيلم من تأليف كل من داكوستا ووين روزنفيلد وجوردان بيل، ويتمحور حول الطريقة التي يؤثر بها الماضي في الحاضر، لذا فهو يأخذ العديد من الإشارات في الأجزاء السابقة بقصته، إلا أن ذاك الصدى لا يقتصر على الشخصيات والأحداث التي سبق عرضها في الماضي، فعندما افترضت «هيلين» لأول مرة أن Candyman» كان آلية تكيف جماعية في مجتمعات السود الفقيرة، ثبت في النهاية أنها كانت مخطئة، لكن فيلم 2021 يتخذ قرارا رائعا للميل نحو هذه الفكرة، وفي نفس الوقت يستمر في معاملة «Candyman» نفسه ككيان خارق للطبيعة تستدعيه الطقوس المشابهة لطقس استدعاء «Bloody Mary» لدى مجتمع العرق الأبيض. يستكشف العمل الجديد الطرق العديدة التي أبقى بها سكان «كابريني غرين» هذه الأسطورة على قيد الحياة، بطرق تعكس الجزء الأول من ناحية، حيث ينتحل شخص ما شخصية «Candyman» لفترة وجيزة، وبطرق تقوض الأسطورة بمهارة من ناحية أخرى.



يلتقي «أنتوني» أثناء بحثه بمالك مغسلة عامة يدعى بروك (كولمان دومينغو)، وهو أحد آخر سكان الحي المتبقين ويعمل كحارس للأساطير المنسية، فلا يبخل الأخير على أنتوني بكافة التفاصيل، ليس فقط حول «Candyman» الأصلي دانييل روبيتايل (توني تود)، الرسام الأسمر الذي أعدم دون محاكمة بسبب حبه لامرأة بيضاء في القرن التاسع عشر، بل أيضا حول الرجال السمر الآخرين الذين إما تبنوا عباءة «Candyman» أو كانوا مثقلين بها على مر السنين، والذين لاقوا مصائر مماثلة على أيدي حركة تفوق العرق الأبيض.



قد تكون صلات بعض الشخصيات مع «Candyman» أكثر وضوحا من غيرها، في حين تكون صلات أخرى تجريدية بشكل أكبر، ويتم سردها من خلال التفاصيل الدقيقة في تصميم الأزياء والإنتاج.



يتعامل الفيلم أخيرا مع «Candyman» كشيء أكثر تعقيدا من مجرد وحش شرير، والذي لسخرية القدر الغرض من قصته هنا هو أن يقتل مرة أخرى، ونلاحظ أن العنف في الفيلم غامض بشكل مثير، ويمكن القول بأنه صادم وصارخ، ولكن ما يجعل الفيلم مختلفا عن الأفلام السابقة هو أنه نادرا ما يظهر القتل من منظور الأشخاص الذين يستدعون «Candyman»، والذي يظهر لهم عادة شخصيا، وهنا يتم تقديم العنف في بادئ الأمر من منظور خارجي، مع ترك الضحايا تحت رحمة قوة غير مرئية نراها فقط عبر الظلال والانعكاسات، وبالتالي يبدو «Candyman» وكأنه من خارج هذا العالم أكثر مما كان سابقا، وظهوره من القطع الفنية والعمارة يسلط الضوء على الطرق التي يمكن أن ينتشر به العنف في الجدران وقصص المجتمع.



يكبح الفيلم اللقطات الدموية بمقدار ما فعل الفيلم الأصلي، وفي غضون ذلك يقضي وقته في استكشاف مخيف وبطيء للأماكن والطرق التي يتشكل بها الناس وقصصهم من خلال بيئاتهم، وتسعى المخرجة داكوستا مع المصور السينمائي جون غولسيريان والمنتجة كارتين هيدستورم دائما لأن يكون لدى المشاهدين فهماً لكيفية تحرك كل شخصية ضمن إطار الشاشة وكيف تتواجد داخل المكان، قبل أن ينتقل الفيلم إلى اللقطات القريبة. وتستحضر الموسيقى التصويرية من فيليب غاس (الذي لحن أول جزئين) كل تلك المشاعر المخيفة التي يسعى إلى تقديمها صناع نسخة 2021 كما أنه مليء بلقطات عديدة لمباني شيكاغو مصحوبة بألحان قوية، كما لو أن شيئا ما ينتظر أن ينفجر من نسيج المدينة ذاتها.



تؤكد خيارات تصميم الإنتاج الذكية على موضوع تحسن الحياة في الحي، وهي الخطوة المنطقية التالية في السلسلة، وتعتبر اللمسات الأخيرة لشقة أنتوني وبريانا والديكورات الفنية الباهظة الثمن بعيدة كل البعد عن الرسومات الجدارية على الجدران المتداعية في كابريني غرين، والتي تقع على مرمى حجر.



إن اللحظات المرعبة التقليدية في «Candyman» تعد على أصابع اليد الواحدة، فاللحظات المخيفة التي تجعلك تقفز من مكانك ترافقها الأصوات المخيفة، وذلك لأن داكوستا تستخدم نهجا بعيدا عن التقليدي، فتقلب العديد من الاتجاهات التاريخية لرعب هوليوود رأسا على عقب.



وبدلاً من التعامل مع «Candyman» على أنه رعب مجهول بانتظار الانقضاض (على النساء ذوات البشرة البيضاء الضعيفات كما حدث بأول 3 أفلام) فإن داكوستا تأخذ نهجا من الداخل إلى الخارج، وتصور أساطير السلسلة على أنها شيء معروف للغاية للعديد من الشخصيات السمراء، وما يعرفونه حول العالم والقوة العنيفة فيه يخيفهم أكثر بكثير مما يجهلونه، ولا يبدو الرعب والدموية في «Candyman» أمرا فجائيا، بل يبدوان أنهما حتميان ولا يمكن إيقافهما، كما هو الحال منذ فترة طويلة في مجتمعات السود التي تخضع لرقابة الشرطة المفرطة.