ينجح «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»- الفيلم رقم واحد في الكويت من حيث الإقبال على دور العرض السينمائي- بتحقيق توازن صعب، حيث يعكس الصراع المعقد في الحياة الواقعية بين الجيل الأول من الأطفال الأميركيين- الآسيويين وبين رغبات أهاليهم المهاجرين، وفي نفس الوقت يقدم مشاهد الأكشن الديناميكية التي يشتهر بها كون مارفل السينمائي.



يقوم المخرج ديستن دانيل كريتون بالتوفيق بين هذين الهدفين الكبيرين ببراعة، فيقدم فيلما جديدا في كون مارفل يحمل صدى عاطفيا وفي نفس الوقت إثارة كافية ليتغلب على بصرياته غير المتوازنة أحيانا وتفاصيل العالم غير المكتملة.



يترك سيمو ليو بصمته في كون مارفل السينمائي بدور أحدث أبطاله الخارقين «شانغ-تشي»، الذي استهدفه والده الساحر وين وو (توني ليونغ)، والأساور العشرة (الأسلحة ومنظمة الجريمة السرية)، وعندما تتصادم رؤية والده ببوصلة «شانغ تشي» الأخلاقية، يتحتم عليه أن يقرر تحمل المسؤولية والتصدي لوالده، ومحاولة أن يغفر لنفسه دوره في الخطايا التي مزقت العائلة منذ البداية، وفي هذه المسألة، يحاول الفيلم أن يوازن بين مجموعة من الأفكار الكبيرة، والتي يتعامل بعضها مع قضايا مرتبطة بشكل مباشر مع أبناء المهاجرين (مسار من يجب أن تتبع؟ المسار المصمم لك أم الذي تصنعه لنفسك؟ كيف تحزن على التوقعات التي لم تتحقق في أي من جوانب حياتك؟) وهي طريقة مثيرة للاهتمام، لكنها واضحة لتأطير رحلة بطل فيلم خارق رئيسي من بطولة ممثلين من أصل آسيوي.



وبالحديث عن الشخصيات الرئيسية، يتمتع «ليو» و«آوكوفينا» بانسجام سلس وحقيقي يتمكن من إقناع المشاهد بفكرة «شانغ تشي» أو «شون» بالنسبة إلى أصدقائه الأميركيين و«كايتي» كثنائي قادر على القيام بالعديد من المغامرات القادمة. وكان السؤال الكلاسيكي الذي يسأله الآباء المهاجرون لأبنائهم حول متى سيحصلون على وظائف حقيقية (أي أن ينضجوا) يحوم فوقهم على طول الفيلم، لكن بشكل خاص مع «كايتي»، التي كانت صريحة حول كل شخص لديه دعوة باستثنائها.



تعمل صداقة «شون» و«كايتي» على ترسيخ الفيلم، ومن المميز رؤية ثنائي لديه ثقة مبنية بالفعل، ما يسهل تصديق أنها ستبقى إلى جانبه بعد اكتشاف حياته السرية، حيث تسمح علاقتهما أيضا بمشهد مناورة حافلة عبر شوارع «سان فرانسيسكو» الجبلية نحو بر الأمان، وعلى غرار فيلم «Rush Hour»، استخدم الثنائي إمكاناتهما في رياضة «الباركور» للتنقل عبر سقالات من الخيزران في مشهد مثير للغاية، ويمتاز كلا البطلين بنفس مستوى المهارة المميزة ما يجعلهما ثنائيا رائعا وواعدا يمكنهما من مواجهة أي شيء قد يرميه كون مارفل السينمائي في وجهيهما، وتأكدوا، سيرمي عليهما الكثير في المستقبل بعد هذا الفيلم، ومن المتوقع أن يفعلا الكثير بعد هذا الظهور المميز بفيلم مستقل من كون مارفل السينمائي.



من هذه الناحية، يمكن القول بأن «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» يحتوي على أفضل مشاهد أكشن في كون مارفل السينمائي حتى الآن، وهو أمر غير مفاجئ عندما تفكر بطبيعة القوى التي يمتلكها أبطال العمل، حيث تم تصوير المعارك بطاقة حركية تتحرك بسلاسة مع الأكشن وتتركنا منغمسين وسط كل ذلك، حيث يتم استعراض غرائز «شانغ تشي» الطبيعية وتدريباته وإعطائها مصداقية.