

NO TIME TO DIE



الفيلم الذي طال انتظاره كثيرا، وتدور أحداثه حول «فيليكس ليتر» من وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» الذي يظهر لصديقه «بوند» بعد تركه الخدمة منذ فترة، ويطلب منه المساعدة لمواجهة شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.



الفيلم من إخراج: كاري جوجي فوكوناجا، وبطولة كل من: دانيال كريغ، جيفري رايت، روري كينير، رامب مالك، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 30 الجاري.





AILEEN WUORNOS: AMERICAN BOOG



استناداً إلى حياة «أيلين وورنوس» المبكرة، إنها القاتلة المتسلسلة الأكثر شهرة في أميركا، في عام 1976 وصلت أيلين الصغيرة إلى فلوريدا بحثا عن حياة جديدة تساعدها على الهروب من ماضيها المأساوي، وتتزوج من رئيس نادي اليخوت الثري، ولديها فرصة للبدء من جديد كجزء من المجتمع الراقي في فلوريدا، لكنها تعذبها الشياطين الداخلية، حيث تستسلم لدوافعها القاتلة وتحدث الفوضى في المجتمع الهادئ المطل على البحر في ديلاند بولاية فلوريدا. الفيلم من إخراج: دانيال فراندز، وبطولة: بيتون لست، توبين بيل، ليديا هيرست، ومن المقرر عرض الفيلم على شاشات «سينسكيب» 30 الجاري.