بمجرد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الجديد «شقة 6» من بطولة الفنانة روبي، قرر كُتاب العمل تقديم بلاغ للنائب العام ضد مخرج المسلسل محمود كامل بعد اتهامه بتغيير النهاية والتلاعب بالسيناريو من دون الرجوع إليهم، ما أساء إلى العمل وجعلت الحلقات الأخيرة منه غير منطقية وواجهت الكثير من حملات الانتقاد عبر صفحات التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.



وفي ظل هذه الاحداث، لم تلتفت روبي لكل هذه الأزمات، وتواصل الاستمتاع بإجازتها القصيرة قبل استئناف أعمالها الفنية، حيث رشحت أخيرا لمشاركة مصطفى شعبان في بطولة مسلسله الدرامي الجديد «هي وهو وهم» والمقرر أن يشارك به في الموسم الرمضاني القادم، كما لديها أكثر من مشروع سينمائي من المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.