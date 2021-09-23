دمشق ـ هدى العبود



ودّع الفنان أيمن زيدان مسرح الحمراء بدمشق بعد أن انتهى من عرض مسرحية «سوبر ماركت» للمرة الثالثة بعد ان قدمها لمرتين متتاليتين بين عامي 1992 و2008، وقام بالتعديل عليها من خلال صياغة جديدة من إعداد مشترك مع الكاتب محمود الجعفري.



بدأ العرض المسرحي من مطلع الشهر الجاري ولمدة 18 يوما ولاقى إقبالا كبيرا من قبل الجمهور، وفي هذه المقاربة سعى الممثل والمخرج زيدان إلى نقل حكاية النص الأصلي «لا تدفع الحساب» للكاتب داريو فو من مدينة ميلانو الإيطالية إلى مدينة دمشق، عامدا إلى الاحتفاظ بأسماء الشخصيات المسرحية وأماكنها الأصلية، وهذا ربما نوع من التمويه ورغبة في تحقيق عرض لاذع وسليط اللسان ضد الفساد وتصوير مدى صعوبة الأزمة المعيشية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات دونما أفق لحلول قريبة.



مضمون المسرحية



وفي تصريح، قال الفنان أيمن زيدان لوسائل الاعلام عن إعادة تقديم «سوبر ماركت» بحلة جديدة: أردت إعادة صياغة هذا المشروع لأنني أحسست بأن المشكلة التي يطرحها لا تزال ساخنة وتحاكي الواقع الراهن والموضوع يمس قطاعا كبيرا من الناس البسطاء الذين يجب أن يدافع عنهم المسرح لأنهم يواجهون تحديات قاسية في الحياة.



وكشف زيدان لـ «الأنباء» لقد قدمنا العرض بطريقة بسيطة هدفنا كان تقديم بوح البسطاء بصيغة فرجة مسرحية مختلفة عن تلك التي قدمناها في المرتين السابقتين، وهذا العرض حمل رؤية بصرية وفنية جديدة ومعاصرة مع كادر جديد من الفنانين والفنيين.



بدوره، قال الناقد والكاتب المسرحي والسينمائي سامر محمد إسماعيل لـ «الأنباء»: «سوبر ماركت» صرخة قوية أطلقها مخرج العرض اليوم على مقربة من مبنى البرلمان السوري، متابعا عروضه ومشتغلا ببراعة على إدارة الممثل وتمكينه من السيطرة على أدواته، وزيادة خبراته في التقاط اللحظة الساخنة مع الجمهور، تلك اللحظة التي دفعت كثيرين إلى توجيه انتقادات حادة للمسرح الذي يسعى أيمن زيدان لتقديمه منذ 40 عاما، ولعل أبرز هذه الانتقادات هو جلب لغة المسرح التجاري إلى خشبات المسرح القومي، وهذا ما جعل العديد من العاملين في المسرح الجاد يناصبون العداء لتجربة هذا الفنان، معترضين منذ تقديم النسخة الأولى من «سوبر ماركت» في تسعينيات القرن الماضي على إدخال «المحكية» إلى المسرح القومي، والذي جرت العادة منذ تأسيسه عام 1960 أن تقدم معظم عروضه باللغة العربية الفصحى، فيما بقيت «المحكية» حكرا على المسارح التجارية.