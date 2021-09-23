مفرح الشمري



تزامنا مع عرض فيلم «ديون» اليوم على شاشات السينما في جميع أنحاء المنطقة، نشرت لقطات ومشاهد حصرية خلال عملية التصوير في أبوظبي اليوم لإظهار تفاصيل استخدام المناظر الصحراوية الطبيعية الخلابة في أبوظبي كموقع تصوير للكوكب الرملي الشهير «أراكيس» في فيلم المخرج دينيس فيلنوف المقتبس عن رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعا للكاتب فرانك هربرت.



وقد جرى تصوير فيلم المغامرة الملحمي من إنتاج «وارنر براذرز» و«ليجندري بيكتشرز» في صحراء ليوا على مدار 11 يوما بمشاركة فريق متنوع من المواهب المحلية والدولية، واستفاد العمل من الاسترداد النقدي على تكلفة الإنتاج الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام، بينما وفرت «إبيك فيلمز» خدمات الإنتاج، إلى جانب دعم عدد من شركاء الإنتاج في دولة الإمارات، بما في ذلك twofour54، «غو إيريالز»، «فيلمكويب ميديا»، «إف ستوب» لخدمات مواقع التصوير و«إيمان لخدمات النقل».



وتظهر المشاهد واللقطات الحصرية من وراء كواليس العمل الممثلين وطاقم العمل خلال وجودهم في موقع التصوير لاستكمال سلسلة من المشاهد الرئيسية في الكوكب الرملي «أراكيس» الذي تدور فيه أحداث فيلم «ديون» المليئة بالإثارة والتشويق.



ويروي الفيلم قصة بول أترايدس، وهو شاب لامع وموهوب ولد ليواجه مصيره الغامض، فاضطر للسفر إلى «أراكيس»، الكوكب الأخطر في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وتثور القوى الخبيثة والطامعة في صراع على أثمن مورد موجود ومتوافر حصرا في هذا الكوكب وهو عبارة عن سلعة تطلق العنان لأعظم إمكانات البشر، ليكون البقاء فقط لأولئك الذين يستطيعون التغلب على خوفهم.



ويتألق في فيلم «ديون» كل من تيموثي شالامي، ريبيكا فيرغسون، أوسكار إسحاق، جوش برولين، ستيلان سكارسجارد، ديف باتيستا، ستيفان ماكينلي هينديرسون، زندايا وديفيد داستمالشيان، شارون دنكان بروستر مع شارلوت رامبلينغ وجيسون موموا وخافيير بارديم، وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثامن والسبعين في 3 سبتمبر وسيتم عرضه في المنطقة بدءا من 23 الجاري.



وينضم فيلم «ديون» إلى 110 أعمال فنية ضخمة اختارت أبوظبي كوجهة للتصوير خلال السنوات الأخيرة، واستفادت من تنوع الطبيعية الجغرافية إلى جانب ما تزخر به من مجموعة مميزة من المهنيين الموهوبين والمرافق المتطورة الحائزة على جوائز مرموقة ومزايا برنامج الحوافز السخي الذي يتيح استردادا نقديا بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج.

وتشمل هذه الأعمال أفلام هوليوود الشهيرة مثل سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة»، «حرب النجوم» و«فاست آند فيورياس» بالإضافة إلى فيلم «سونيك القنفذ»، وفيلمي نتفلكس «أندر غراوند 6» و«آلة الحرب».



الجدير بالذكر ان فيلم «ديون» من إخراج فيلنوف فيلم «ديون» سيناريو الكاتب جون سبايهتس وفلينوف والفائز بالأوسكار إريك روث (عن سيناريو فيلم «فورست غامب»)، وهو مقتبس عن رواية ملحمية تحمل الاسم نفسه للمؤلف فرانك هربرت، وأنتج الفيلم كل من المرشحة لجائزة الأوسكار ماري بارنت (فيلم «ذا ريفينانت») وفيلنوف وكال بوتر وأنتج الفيلم جو كاراتشولو جونيور، بينما كان المنتجون التنفيذيون للفيلم هم تانيا لابوانت، جوشوا جرود، هربرت دبليو جينز، جون سبايهتس، توماس تول، برايان هربرت، بايرون ميريت، وكيم هربرت.