ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، والذي أقيم خلال الفترة من 15 الى 21 الجاري في القاهرة، شاركت د.سعداء الدعاس في المهرجان عبر عرض «هاملتهن» من إخراجها عن رائعة شيكسبير «هاملت»، حيث قدم العرض مساء الإثنين، في آخر عروض المهرجان، ضمن 17 عرضا مصريا، عربيا، وأجنبيا.



والعرض، الذي أهدته الدعاس لروح أستاذها الراحل د.حسن عطية، يتناول مسرحية «هاملت» من وجهة نظر غيرترود والدة هاملت، وأوفيليا حبيبته، وذلك عبر استعراض عدة شخصيات، من خلال لعبة تبادل الأدوار، بتقنية المسرح داخل المسرح، وبالاتكاء على جسد الممثل كركيزة أساسية للعرض الذي ينتمي للمسرح الفقير.



الجدير بالذكر، أن العرض قدم في القاهرة لعدة مرات ما بين عامي 2009 و2012، وحازت إحدى ممثلاته جائزة التمثيل في مهرجان المسرح القومي، والعرض من إنتاج صندوق التنمية الثقافية، وتحت مظلة مركز الإبداع الفني التابع لدار الأوبرا والذي يديره المخرج خالد جلال، وقد أعيد تقديمه في مهرجان إيزيس ضمن المظلة ذاتها، أما فريق العمل، فمكون من الممثلتين نورا عصمت، وأميرة عبدالرحمن، الموسيقى الحية من أداء عازفة الكمان نجلاء يونس، تنفيذ الأزياء لمروة عودة، ومساعد مخرج شيماء عبدالقادر الزغبي.



وبجانب كتيب العرض، صدر نص المسرحية، ضمن كتاب حمل العنوان ذاته، وتضمن مقدمة خاصة حول تجربة المخرجة في ورشة مركز الإبداع الفني بقيادة المخرج عصام السيد، بالإضافة إلى أهم الآراء التي كتبت عن العرض، من أمثال الراحلة د.نهاد صليحة، والكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني والمخرجة المسرحية منى أبوسديرة وآخرين.



في الإطار ذاته، شاركت الدعاس، في فعالية أخرى تابعة للمهرجان، ضمن مؤتمر «مسرح المرأة»، حيث قدمت من خلاله شهادتها الإبداعية، التي تناولت فيها تجربتها المسرحية.