القاهرة - محمد صلاح



أثناء حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشرة، رفض الفنان حمادة هلال الرد أو التسجيل مع أحد مراسلي قناة عربية عقب استفزازه بسؤاله عن سر خلع زوجته الفلسطينية أسماء سميح الحجاب وإجراء «نيولوك» كامل لدرجة أن كثيرا من الحضور لم يتعرفوا عليها في البداية وتساءلوا مَن الحسناء التي بصحبة هلال.



وداعب هلال زوجته أثناء صعوده على المسرح لتسلم جائزة عن دوره في مسلسل «المداح» بأنه اصطحبها معه حتى لا تشكو من عدم تواجدها بصحبته في الحفلات والفعاليات الفنية.



والمعروف أن زوجة هلال طبيبة وكانت ترتدي الحجاب وترفض بإصرار الظهور في أي مناسبات فنية، حتى فاجأت الجميع بـ «نيولوك» صادم وأصبحت تلازمه في الفعاليات.