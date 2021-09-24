القاهرة - محمد صلاح



فاجأت الفنانة كندة علوش متابعيها بنشر صورتها وهي في حالة نحافة شديدة، حيث خسرت كثيرا من وزنها، وتضاربت الاستنتاجات ما بين اتباعها نظاما غذائيا أو تعرضها لأزمة صحية، خاصة أنها كتبت تعليقا تطلب الابتسامة في وقت التعب والضغط النفسي.



وتحرص كندة دائما على عدم التحدث عن حياتها الشخصية أو كشف بعض أخبارها غير الفنية، وهي عادت إلى مصر لتبدأ تصوير دورها في المسلسل الجديد «بيت المعادي» النسخة العربية للمسلسل الأميركي «Why Women Kill» والذي لاقى نجاحا عند عرضه، والعمل من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، ويشارك في البطولة إنجي المقدم وتارا عماد وصبري فواز وأحمد وفيق.