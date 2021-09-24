قضت المحكمة الاقتصادية بإحالة دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها الفنان رامز جلال وشبكة «إم بي سي» بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها، إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية للاختصاص.



وقال أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان رامز جلال، حسب مجلة «لها»، إن موكله حصل على حكم بالبراءة بأول درجة والاستئناف، مؤكدا أن رامز يرفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.



يذكر أن الدعوى سبق ان قد نظرت أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية ضد رامز جلال وصاحب قناة «إم بي سي» وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق القناة في الفكر، ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.



وشملت تفاصيل الدعوى أن المدعية قدمت فكرة رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري وبسجلات توثيق الأفكار، حيث قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري بتاريخ 29/5/2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله مدير البرنامج، وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.