عبرت الفنانة شكران مرتجى عن انزعاجها من قلة احترام شخصها من خلال منشور على «فيسبوك»، حيث كتبت بصراحة عما يزعجها بالقول: «ما يزعجني جدا وأشعر به بقلة الاحترام لشخصي تحديدا ومنذ فترة أصبحت طويلة بعض الشيء، أن تقرأ رسالتي على الواتساب وأراك متصلا ولا تتم الإجابة لو بنقطة».



وتابعت: «لا أحتمل التجاهل المقصود، خطين تحت مقصود، لأنني أحترم وأحب وأقدر الجميع من أصدقاء وأحبه، هذه الرسالة عامة لمن يريد التواصل معي على الواتساب حتى لو بنكتة أو جمعة مباركة، ولمن لا يريد أقسم بأن حظري سيكون بالنسبة لي أكثر احتراماً».



وختمت: «هذا الفعل يشبه من يدق الباب ويراه الآخر من العين الساحرة ولا يفتح وقد أعلمه بمجيئه، يعني ببساطة انقلع حل عني».



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات مرتجى، وأشادوا بجرأتها في التعبير عن رأيها بصراحة، وعبروا عن حبهم الكبير لها.