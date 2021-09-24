فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الجمهور خلال حضورها بحفل جوائز «الموريكس دور» بإعلان غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

وجاء إعلان نادين للخبر خلال قيامها برفقة الفنان السوري قصي خولي بتكريم المنتج اللبناني صادق الصباح وتقديم الجائزة له كأفضل منتج عربي، وقالت: من الصعب أن أتكلم عن المنتج صادق الصباح والمحب والداعم والأب الروحي لي شخصيا، وعندما صارحته منذ عدة أشهر عن أنني سأغيب عن دراما رمضان كنت خائفة أن يزعل مني ولا يقدر ظروفي، ولكنه قال لي كلمة أثرت بي بشكل كبير «أنت ابنتي وأنا مجبور على أن أقف إلى جانبك وأدعمك بقرارك حتى لو كان ضد مصلحتي».



كلام نادين شكّل مفاجأة كبيرة للجمهور والصحافة، حسب موقع «سيدتي نت»، ما يعني أنها لن تكون حاضرة ببطولة الموسم الثاني من مسلسل «2020» وهو ما يعني على الأرجح تأجيله للموسم بعد المقبل.



ونالت نادين في حفل جوائز «الموريكس دور» جائزة أفضل ممثلة لبنانية عربية في الوطن العربي عن دورها في مسلسلي «2020» و«خمسة ونص».