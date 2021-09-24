أكدت الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد أن المسلسلات الدرامية المتصلة المنفصلة تمثل حلا لمشكلة كبيرة يعاني منها عدد كبير من الفنانين، وهي "البطالة"، كاشفة عن وجود عدد كبير من الفنانين لا يشاركون في أي أعمال فنية بسبب ضعف الإنتاج الدرامي.

وقالت فردوس عبد الحميد- للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)- إنها تؤيد الأعمال الدرامية التي لا تقل عن خمس حلقات ولا تزيد على 10 حلقات (الحكاية) لأنها تستوعب عددا كبيرا من الفنانين، وبالتالي هي تحل مشكلة كبيرة للممثلين الذين يعانون من البطالة وقلة الشغل.

وأضافت أنها لا ترفض المشاركة في هذه النوعية من الدراما بشرط أن تناقش موضوعات من واقع المجتمع، وأن تقدم قضايا تهم الناس وبالتالي تجذبهم وتترك لديهم بصمة. وعن السبب في انتشار هذه الدراما، قالت فردوس عبد الحميد إن هناك أزمة محتوى حاليا في مصر، وأغلب الكتابة ليست دراميا تهم المجتمع، وهي مجرد تصورات وأعمال لا تترك بصمة مع المشاهد ولذلك لا يلتفت لها، مطالبة بالرجوع إلى دراما الرواية خصوصا أن مصر تمتلك كنزا من الروايات، لكتاب كبار وعظماء، المليئة بالشخصيات والقصص الرائعة التي يمكن تقديمها في أعمال درامية تحقق نجاحا كبيرا وتعيد الناس للزمن الجميل.

وفيما يتعلق بوضع الدراما في مصر والعالم العربي، قالت: "لابد من وقفة جادة حاليا مما يعرض من أعمال درامية، وأن تبحث الجهات المنتجة عن موضوعات مهمة تجذب المشاهد وتعيد للدراما حيويتها وقوتها".ودعت إلى الاعتماد على كتاب كبار لتقديم قصص واقعية تهتم بوعي ومشاكل الناس بعيدا عن الاستسهال وتقديم موضوعات وأشياء باهتة لا تخص الناس في شيء، وبالتالي لا يعيرها الجمهور اهتماما.

وأيدت الأعمال الدرامية المأخوذة من فورمات أجنبية بشرط أن تكون ليست غريبة عن المشاهد، وهذا يتوقف على حنكة المؤلف وإبداع المخرج وانتقاء الفنانين، رافضة ما يحدث حاليا من اختيار نجم بعينه ثم بعد ذلك تفصيل قصة على مقاسه لأن ذلك لا يكون فنا.وقالت: "هناك عشرات الأعمال تتم بهذه الطريقة وبالتالي لا يشاهدها الجمهور ولا تعيش مع الناس لأن الدراما ليست ممثلا مشهورا إنما منظومة متكاملة من مؤلف ومخرج وفنان".

وعن عرض الأعمال الدرامية على المنصات الإلكترونية، رأت فردوس عبد الحميد أن هذه المنصات تخاطب شريحة قليلة لأنها باشتراكات، وهي مسألة تجارية فقط وبالتالي ما يعرض عليها من دراما لن يشاهده الكثير من الجمهور.وأبدت استعدادها للمشاركة في أعمال فنية تعرض على المنصات الإلكترونية بشرط عرضها على شاشات الفضائيات؛ لأنها ترى أن التليفزيون سيظل الوسيلة المهمة للأعمال الدرامية.وحول جديد أعمالها الفنية ومشاركتها في موسم رمضان المقبل، قالت فردوس عبد الحميد إنه لا يوجد شيء لديها حاليا ومن المبكر أن تحدد موقفها بخصوص موسم رمضان؛ لأن الأمور لا تزال غير واضحة لأنها في بدايتها.وكانت فردوس عبد الحميد ظهرت، في رمضان الماضي، بدور (الحاجة نجاة) في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وإدوارد، ونجلاء بدر، محمد جمعة، وأحمد مالك، وأحمد داش، وريم سامي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامي.