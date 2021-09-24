يستعد المخرج المصري حسني صالح حاليا لاستئناف تصوير مسلسله الجديد "حلم الأسمرات"، بعد فترة توقف قصيرة.

وقال صالح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المقرر أن يستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير أحداث مسلسله الجديد "حلم الأسمرات"، مضيفا أن أحداث العمل تدور في مدينة الأسمرات، والتي تتضح تفاصيلها خلال حلقات المسلسل، فضلا عن التصوير في عدد من الأماكن الأثرية والحضارية في مصر لإبراز روعة وجمال الحضارة المصرية العريقة، ومن بينها منطقة الحسين وخان الخليلي والقاهرة الفاطمية.

وتابع صالح أن المسلسل يدور في إطار درامي مشوق، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المواطنين، ويظهر القيم الإيجابية وأصالة الأسرة المصرية ويعتمد علي البطولة الجماعية.

المسلسل من بطولة صابرين، ومحمد رياض، ووفاء عامر، أنوشكا، ونضال الشافعي، وكمال أبو ريه، وسميرة عبدالعزيز، ومدحت تيخا، وشريف خير الله، ومحمد الجابري، ورشا الخطيب.